Сноуден не исключил подрыв пейджеров в Ливане с помощью взрывчатки

Причиной взрыва пейджеров в Ливане стало взрывное устройство, считает Эдвард Сноуден.Бывший сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден считает, что пейджеры членов ливанской группировки "Хезболла" взорвались из-за заложенной взрывчатки.
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