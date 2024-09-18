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Сноуден не исключил подрыв пейджеров в Ливане с помощью взрывчатки

Сноуден не исключил подрыв пейджеров в Ливане с помощью взрывчатки

Причиной взрыва пейджеров в Ливане стало взрывное устройство, считает Эдвард Сноуден.Бывший сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден считает, что пейджеры членов ливанской группировки "Хезболла" взорвались из-за заложенной взрывчатки.

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