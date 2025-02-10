Названы самые популярные у покупателей новостроек районы Москвы

Район Очаково-Матвеевское оказался самым популярным у покупателей жилья в Москве В число лидеров по спросу на рынке новостроек в январе 2025 года вошли Очаково-Матвеевское, Западное Дегунино и Хорошево-Мневники В январе 2025 года на рынке новостроек Старой Москвы было заключено 4,7 тыс.