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Названы самые популярные у покупателей новостроек районы Москвы

Названы самые популярные у покупателей новостроек районы Москвы

Район Очаково-Матвеевское оказался самым популярным у покупателей жилья в Москве В число лидеров по спросу на рынке новостроек в январе 2025 года вошли Очаково-Матвеевское, Западное Дегунино и Хорошево-Мневники В январе 2025 года на рынке новостроек Старой Москвы было заключено 4,7 тыс.

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