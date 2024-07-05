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Звание для Гурченко и обидная импровизация Михалкова: факты о фильме «Вокзал для двоих»

В 1982 году Эльдар Рязанов выпустил один из своих самых лучших фильмов - «Вокзал для двоих». Жизненная история о том, как познакомились два одиноких человека, у каждого непростые жизненные обстоятельства.

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