Странные отметины, которые недавно были замечены в пустынном районе Туниса камерами, установленными на борту Международной космической станции (МКС), похоже, имеют вполне приземленное объяснение

Обратите внимание: Вскоре наступит эра автономных боевых машин, которые будут убивать себе подобных. ﻿﻿Камеры на борту Международной космической станции (МКС) недавно зафиксировали странные отметины в пустынной местности в Тунисе, но, похоже, этому есть вполне прозаическое объяснение.