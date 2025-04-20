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Странные отметины, которые недавно были замечены в пустынном районе Туниса камерами, установленными на борту Международной космической станции (МКС), похоже, имеют вполне приземленное объяснение

Обратите внимание: Вскоре наступит эра автономных боевых машин, которые будут убивать себе подобных. ﻿﻿Камеры на борту Международной космической станции (МКС) недавно зафиксировали странные отметины в пустынной местности в Тунисе, но, похоже, этому есть вполне прозаическое объяснение.

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