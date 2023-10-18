Назван способ защитить смартфон во время ремонта

В ОС Android добавят режим, который позволит защитить данные устройства во время ремонта. Специалист назвал новый режим хорошим способом защитить личные данные на телефоне — список контактов, фотографии и видео, SMS — во время обслуживания в сервисных центрах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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