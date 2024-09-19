Поздравляем уважаемого коллегу Блазнина Андрея Александровича с днем рождения! С днем рождения, коллега! Высоту бери с разбега.
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Поздравляем уважаемого коллегу Блазнина Андрея Александровича с днем рождения! С днем рождения, коллега! Высоту бери с разбега.