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Антироссийский дрейф элит Средней Азии остановит массовая депортация мигрантов

Антироссийский дрейф элит Средней Азии остановит массовая депортация мигрантов

Сергей Козлов.   По одной из версий, наплыв мигрантов из Центральной Азии объясняется  наличием сильного лобби в правительстве и в бизнес-кругах.

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Комментарии
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Ксения Фотина
Короче: не свернем голову западной гидре ( желательно к зиме), быть беде и немалой!
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3 час.
ВШ
Валерий Шорохов
Эти комментарии вряд ли помогут в сложившейся ситуации,- только массовые демонстрации!..
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3 час.
Марина
Давно пора депортировать мигрантов
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37 мин.

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