Застрявший в Польше самолет с россиянами вылетел в Калининград

Представитель Росавиации Артем Кореняко заявил в Telegram, что самолет с российскими туристами из египетского Шарм-эль-Шейха, который летел в Калининград и вынужденно сел в польской Познани, отправился в пункт назначения.
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