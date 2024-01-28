Нетаньяху счел ликвидацию ХАМАС в секторе Газа единственным приемлемым вариантом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил приверженность к полному уничтожению ХАМАС на территории сектора Газа, заявив, что единственным приемлемым результатом противостояния является ликвидация радикальной группировки и любой угрозы, которую он может представлять для еврейского государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии