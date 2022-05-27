Генерал Александр Руцкой: «Янки шепчут финнам, что Россия слабая. А те и рады поверить!»

Какой сюрприз готовит РФ северным соседям за их вступление в НАТО Людмила Николаева На фото: Александр Руцкой, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации в отставке, доктор экономических и кандидат военных наук, вице-президент РФ в 1991—1993 гг.