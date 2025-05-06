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Кировградские инспекторы ГИБДД провели профилактическую беседу с будущими водителями

Кировградские инспекторы ГИБДД провели профилактическую беседу с будущими водителями

МОтд МВД России Кировградское BrisperВ Кировграде сотрудники Госавтоинспекции провели встречу с курсантами автошколы накануне сдачи теоретического и практического экзаменов на получение водительского удостоверения.

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