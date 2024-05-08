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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгиев отразил 19 из 22 бросков «Далласа» в 1-м матче серии. Победа – 5-я подряд в этом плей-офф

Георгиев отразил 19 из 22 бросков «Далласа» в 1-м матче серии. Победа – 5-я подряд в этом плей-офф

Вратарь «Колорадо» пропустил 3 шайбы после 9 бросков в первом периоде первого матча серии со «Старс» (4:3 ОТ, 1-0) во втором раунде Кубка Стэнли.

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