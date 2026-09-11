БРИКС обогнал «семерку»: Путин в Индии вёл речь о новой экономике

11 сентября Владимир Путин прибыл в Нью-Дели с государственным визитом. Российский лидер посетил конгрессно-выставочный комплекс «Бхарат Мандапам» — площадку проведения саммита БРИКС, встретился с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди и принял участие в заседании делового форума объединения.
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