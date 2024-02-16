Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 814 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Ну Навальный знал с кем имеет дело, запад взрастил его и убрал перед выборами Путина, чтобы обвинить Россию, у нас в ...О Навальном. «Зап...
  • Владимир Витковский
    Самый надежный вариант защиты- тотальное уничтожение дкуркаины... для начала...После "Цезаря Кун...
  • Георгий Васильев
    Что за приблатнённый жаргон? Какой то "авдос"...После "Цезаря Кун...

Зачем Лавров летит на Кубу и в Венесуэлу? Это даже не из-за ЯО. Хуже

Зачем Лавров летит на Кубу и в Венесуэлу? Это даже не из-за ЯО. Хуже

Сергей Викторович Лавров летит в Латинскую Америку. Турне по континенту с 19 по 22 февраля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Марина Козуб
А как защитить ЧФ ? Сообщения постоянные, что потоплен то катер, то крейсер, то...Мне эти &quot;известия&quot; просто укол в сердце...Когда же это прекратиться....ЧФ стоит в чёрном море для уничтожения? Или я чего-то не понимаю?
Ответить
18 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Это уже не &quot;Карибский кризис&quot;
Ответить
17 час.
Авас Анекак
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх