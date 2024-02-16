Сергей Викторович Лавров летит в Латинскую Америку. Турне по континенту с 19 по 22 февраля.
Зачем Лавров летит на Кубу и в Венесуэлу? Это даже не из-за ЯО. Хуже
Комментарии
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Марина Козуб
А как защитить ЧФ ? Сообщения постоянные, что потоплен то катер, то крейсер, то...Мне эти "известия" просто укол в сердце...Когда же это прекратиться....ЧФ стоит в чёрном море для уничтожения? Или я чего-то не понимаю?
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