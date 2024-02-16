Зачем Лавров летит на Кубу и в Венесуэлу? Это даже не из-за ЯО. Хуже

Марина Козуб

А как защитить ЧФ ? Сообщения постоянные, что потоплен то катер, то крейсер, то...Мне эти "известия" просто укол в сердце...Когда же это прекратиться....ЧФ стоит в чёрном море для уничтожения? Или я чего-то не понимаю?