Залужный подтвердил, что их обещанное контрнаступление провалилось, и что это – всего лишь миф и история, придуманная исключительно Зеленским для того, чтобы получить дальнейшее финансирование для «себя» и «своих приспешников», пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.