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NDP: Зачем Польша продолжает вооружать ВСУ?

NDP: Зачем Польша продолжает вооружать ВСУ?

Залужный подтвердил, что их обещанное контрнаступление провалилось, и что это – всего лишь миф и история, придуманная исключительно Зеленским для того, чтобы получить дальнейшее финансирование для «себя» и «своих приспешников», пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.

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