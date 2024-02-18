Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC

Волкановски пропустил серию ударов во втором раунде.фото: vk.com/ufc--> Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия нокаутом одолел бывшего чемпиона Александра Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулегком весе.
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