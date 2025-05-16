В Петербурге расширили возможности материнского капитала

Закон подписал Александр Беглов Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал закон, принятый Законодательным Собранием Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге».
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