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Pentagon watchdog releases Iran report, mentions munitions shortfall

The U.S. Defense Department's inspector general, the agency's official watchdog, issued its first report on the Iran conflict and its cost Monday.

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