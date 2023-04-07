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Как челябинским родителям познакомить детей с роботами

Как челябинским родителям познакомить детей с роботами

Об этом рассказал директор  Регионального центра технического творчества Владислав Халамов. По мнению специалиста, начинать необходимо с самых простых моделей, которые используются для игры.

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