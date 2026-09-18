SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

579 подписчиков

"Хочу, чтобы государство защищало мужчин, как и женщин". Виталий Гогунский рассказал о хейте после высказываний о женщинах и алиментах в 10 млн рублей на дочь

"Хочу, чтобы государство защищало мужчин, как и женщин". Виталий Гогунский рассказал о хейте после высказываний о женщинах и алиментах в 10 млн рублей на дочь

48-летний актёр Виталий Гогунский, которого ранее критиковали за скандальные высказывания о женщинах и из-за ситуации с алиментами на дочь от экс-супруги, дал интервью Лауре Джугелии, в котором затронул упомянутые темы.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым