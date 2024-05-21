Расчет «Стрелы-10» группировки «Центр» сбил с начала мая до десяти БПЛА ВСУ

Дроны отслеживали российские штурмовые группы Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» группировки войск «Центр» ликвидировал за текущий неполный месяц порядка десятка украинских беспилотников на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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