Средства ПВО сбили три украинских БПЛА над Брянской областью и Черным морем

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью и акваторией Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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