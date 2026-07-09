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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Парадиза» Яковлева о синхронном катании на Олимпиаде-2030: «Решение принято за счет сокращения команды. Это выльется в другую дисциплину»

Тренер команды «Парадиз» Ирина Яковлева поделилась мнением о включении синхронного катания в программу Олимпиады-2030.

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