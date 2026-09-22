«Соломенный жаворонок» назвал лауреатов

В Челябинске завершился юбилейный, Х фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок».
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