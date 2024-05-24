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СМИ: Столтенберг призвал снять ограничения на удары Украины западным оружием по территории России

СМИ: Столтенберг призвал снять ограничения на удары Украины западным оружием по территории России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал партнеров по альянсу снять ограничения на удары Украины западным оружием по объектам признанной на международном уровне территории России, – сообщает в пятницу, 24 мая, The Economist.

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