Владислав Овчинский сообщил об ужесточении контроля за качеством столичных дорог

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики, входящего в городской Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский рассказал о повышении требований к качеству дорожного покрытия в городе .
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