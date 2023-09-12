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Президент NAIZA о высоком гонораре Жумагулова: «Он изменил ход истории»

Президент Naiza FC Нурбек Карабала рассказал, на чем основана сумма гонорара экс-бойца UFC Жалгаса Жумагулова по контракту с его лигой: «Вернемся к гонорарам казахстанских бойцов.

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