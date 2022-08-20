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Baza, SHOT и 112: дочь публициста Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье

В Подмосковье в результате взрыва автомобиля погибла дочь публициста Александра Дугина Дарья. Об этом сообщают телеграм-каналы Baza, SHOT и 112.

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