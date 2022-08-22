22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

Полицейские из разных регионов России накануне Дня Государственного флага Российской Федерации ответили на вопрос – с чем ассоциируются у них цвета российского триколора – белый, синий и красный? Сотрудникам полиции на Сахалине белый напоминает о густых туманах на пике Чехова, а в Северной Осетии – чистоту мрамора памятника великому поэту осетинской земли Косте Хетагурову.