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22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации

Полицейские из разных регионов России накануне Дня Государственного флага Российской Федерации ответили на вопрос – с чем ассоциируются у них цвета российского триколора – белый, синий и красный? Сотрудникам полиции на Сахалине белый напоминает о густых туманах на пике Чехова, а в Северной Осетии – чистоту мрамора памятника великому поэту осетинской земли Косте Хетагурову.

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