Политолог Гаспарян сообщил, почему Эрдоган не сможет поспособствовать переговорам Зеленского и Путина

Публицист и эксперт в сфере политологии Армен Гаспарян поделился своей точкой зрения относительно того, что именно не позволяет начаться переговорному процессу между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Публицист и эксперт в сфере политологии Армен Гаспарян поделился своей точкой зрения относительно того, что именно не позволяет начаться переговорному процессу между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
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