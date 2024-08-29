Женщины, страдающие эндометриозом, подвержены более высокому риску развития сердечного приступа и инсульта

Согласно исследованию, представленному на Конгрессе ESC 2024 года, женщины, страдающие эндометриозом, имеют на 20% больший риск серьёзных сердечно-сосудистых осложнений по сравнению с женщинами без этого заболевания.
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