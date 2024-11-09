Экспорт агропромышленной продукции Татарстана достиг 350 миллионов долларов благодаря пяти масштабным проектам

В Татарстане реализованы пять крупных проектов в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», что позволило увеличить объем экспорта агропромышленного комплекса до более чем 350 миллионов долларов.
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