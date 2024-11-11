Дальневосточники стали чаще платно учиться экстремальной езде с инструктором

Жители Дальнего Востока осенью 2024 года стали чаще обращаться к инструкторам за обучением вождению в критической ситуации, в том числе в непогоду, гололед и по бездорожью, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Авито Услуги».
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