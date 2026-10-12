Юрист Крохин: свет за долги по ЖКХ могут отключить после двух месяцев неоплаты

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России юрист Константин Крохин рассказал, что при двухмесячной задолженности за коммунальные услуги поставщик может начать процедуру ограничения их подачи.
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