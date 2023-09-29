НСА, Росрыболовство и производители аквакультуры подтвердили необходимость совместных усилий по расширению страховой защиты отрасли

Национальный союз агростраховщиков предложил Федеральному агентству по рыболовству создать совместную рабочую группу, задачей которой станет расширение возможностей страхования с господдержкой для производителей товарной аквакульутры.
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