Нейросеть показала, как выглядели бы герои саги «Звездные войны» в аниме 

Люк Скайуокер / © Midjourney Лея Органа / © Midjourney Хан Соло / © Midjourney Чубакка / © Midjourney Йода / © Midjourney Император Палпатин / © Midjourney Оби-Ван Кеноби / © Midjourney Энакин Скайуокер / © Midjourney Дарт Вейдер / © Midjourney Рей / © Midjourney Кайло Рен / © Midjourney .
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