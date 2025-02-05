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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Трамп заявил о планах «забрать» сектор Газа и создать там «ближневосточную Ривьеру»

Трамп заявил о планах США «взять под контроль сектор Газа» и создать там «ближневосточную Ривьеру». При этом он отметил, что беженцам не обязательно туда возвращаться и предложил обустроить территории для 1,8 млн палестинцев, живущих в Газе, в соседних арабских странах.

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