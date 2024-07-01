Сотрудниками полиции федеральной территории «Сириус» задержан подозреваемый в вымогательстве

В полицию федеральной территории «Сириус» с сообщением о вымогательстве обратился местный житель. Со слов потерпевшего, на улице к нему подошёл неизвестный мужчина и представился сотрудником подразделения по контролю за оборотом наркотических средств ОМВД России по федеральной территории «Сириус».