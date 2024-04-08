В сериале Fallout будет много насилия и секса Журналист издания Insider Gamer Грант Те...

В сериале Fallout будет много насилия и сексаЖурналист издания Insider Gamer Грант Тейлор-Хилл поделился впечатлениями от предварительного показа первого из восьми эпизода сериала Fallout от студии Amazon Prime Video и режиссёра Джонатана Нолана, которые оказались по большей части положительными.