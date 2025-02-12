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Боевики ВСУ перебросили в Курскую область танки и отряды наемников, так просто враг не сдастся

Боевики ВСУ перебросили в Курскую область танки и отряды наемников, так просто враг не сдастся

Боевики ВСУ перебросили в Курскую область танки и отряды наемников, так просто враг не сдастся Юлия СоколоваБоевики ВСУ перебросили в Курскую область танки и отряды наемников, так просто враг не сдастся – такими словами военные корреспонденты описывают очередной виток эскалации на приграничных территориях.

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