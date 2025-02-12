Боевики ВСУ перебросили в Курскую область танки и отряды наемников, так просто враг не сдастся Юлия СоколоваБоевики ВСУ перебросили в Курскую область танки и отряды наемников, так просто враг не сдастся – такими словами военные корреспонденты описывают очередной виток эскалации на приграничных территориях.