Боевики ВСУ перебросили в Курскую область танки и отряды наемников, так просто враг не сдастся Юлия СоколоваБоевики ВСУ перебросили в Курскую область танки и отряды наемников, так просто враг не сдастся – такими словами военные корреспонденты описывают очередной виток эскалации на приграничных территориях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии