Ни НАТО, ни «перемоги»: Украина погружается в пессимизм и уныние

НАТО прямым текстом говорит, что не примет Украину в свой состав до завершения конфликта с Россией. Украина же не находится и близко ни к победе, ни к урегулированию вообще, поэтому ожидать, что юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне приведет к каким-либо ощутимым результатам не приходится.