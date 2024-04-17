В экстремальных условиях. На Алтае снесут часть школы, чтобы сэкономить на ремонте

Это единственный выход, чтобы сохранить здание в центре поселка Три года дети в поселке Беловском Алтайского края ходят на уроки в бывшую сельскую амбулаторию: здание местной школы признали частично аварийным еще в 2018-м.
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