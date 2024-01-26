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Культуромания

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Группа «КИНО» выступит в Ростове 18 мая

Группа «КИНО» выступит в Ростове 18 мая

18 мая в Ростове состоится концерт легендарной рок-группы «КИНО». Об этом сообщает портал 161.ru. На сцену КСК «Экспресс» выйдут басисты басиста Александр Титов и Игорь Тихомиров, которые в разные годы выступали в составе «КИНО», а также гитарист коллектива Юрий Каспарян.

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