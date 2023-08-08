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 Хави о победе в Кубке Гампера: «Тоттенхэм» доминировал в определенные моменты. «Барса» была слаба в 1-м тайме»

 Хави о победе в Кубке Гампера: «Тоттенхэм» доминировал в определенные моменты. «Барса» была слаба в 1-м тайме»

«Хорошие ощущения. Мы адаптируемся к нашему новому дому. Чувствуем себя спокойно. Нужно поощрять людей приходить на стадион, потому что они нам нужны.

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