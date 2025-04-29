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Олег Газманов выпустил новую песню к 80-летию Великой Победы

Олег Газманов выпустил новую песню к 80-летию Великой Победы

МОСКВА, 29 апреля, ФедералПресс. Народный артист РФ, композитор Олег Газманов выпустил песню «Последний ветеран», посвященную Победе в Великой Отечественной войне, она доступна на всех музыкальных площадках.

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