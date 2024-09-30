Intel все таки не продалась Arm. И заявила, что никому продаваться не планирует

Intel не собирается идти по пути финансового поглощения — по крайней мере, отклонила предложение Arm о сделкеКомпания Intel отвергла предложение Arm, которая обратилась с возможной сделкой о финансовом поглощении.
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