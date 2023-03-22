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Эксперт прокомментировал степень опасности снарядов с обедненным ураном

Пока снаряды с обедненным ураном находятся на хранении, это вещество не представляет опасности, но после применения происходит его взаимодействие с металлами, в результате чего образуется радиоактивная пыль, которая распространяется по местности.

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