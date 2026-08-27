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На Ямале определились с главой нового тарифного департамента. Инсайд URA.RU подтвердился

Власти ЯНАО официально определились с директором нового департамента тарифов — эту сферу в правительстве решили закрепить за отдельным ведомством, выделив из департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса.

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