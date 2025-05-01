Михаил Развожаев: «Севастополь всегда был очень сплочённым городом, но в этом случае — особенно»

Дорогие севастопольцы! Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда. В разные годы — и не только в России, но и в других странах — Первомай имел разные политические и социальные смыслы, но сейчас суть его вполне мирная: это время, когда принято гордиться достижениями и строить планы на будущее.