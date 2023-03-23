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Экс-советник Пентагона: США должны убедить Украину продать России новые регионы, так Киев с достоинством выйдет из конфликта

Бывший советник по оборонной политике при Пентагоне Марио Лойола в интервью изданию The Atlantic заявил, что США должны убедить Украину продать РФ новые регионы, которые присоединились к стране по итогам референдумов.

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